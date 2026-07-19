Турнир WTA-250, Афины: расписание матчей на 19 июля

Сегодня, 19 июля, на хардовых кортах Афин, Греция, продолжится турнир категории WTA-250. Состоится финальный матч соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-250, Афины, Греция. Финал. Расписание матчей на 19 июля (время московское):

20:00. Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).

Лучшая из россиянок, Алина Корнеева, завершила свою борьбу на турнире в 1/2 финала, уступив Марии Саккари (1:6, 5:7).

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388. Соревнования проходят в столице Греции с 13 по 19 июля. Женский турнир проводится в Афинах впервые с 1990 года.