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Турнир АТР-250, Бостад: расписание матчей на 19 июля

Турнир АТР-250, Бостад: расписание матчей на 19 июля
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Сегодня, 19 июля, на грунтовых кортах Бостада, Швеция, продолжится турнир категории АТР-250. Состоится финальный матч соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир категории АТР-250, Бостад. Финал. Расписание матчей на 19 июля (время московское):

15:00. Андрей Рублёв (Россия) – Лучано Дардери (Италия).

Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Лучано Дардери. В финале прошлогоднего турнира он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

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