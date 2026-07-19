Бублик: на ТБШ, где Синнер и Алькарас находятся в лучшей форме, у тебя нет шансов

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о главных соперниках на турнирах серии «Большого шлема», первой и третьей ракетках мира Яннике Синнере и Карлосе Алькарасе соответственно.

«Чтобы обыграть Синнера в Галле, нужно огромное везение, говорю это совершенно серьёзно. На турнирах «Большого шлема», где Синнер и Алькарас находятся в лучшей форме и идеально подготовлены, у тебя практически нет шансов. У меня такое ощущение, что остальные теннисисты уже сдались, кстати, и я в том числе. Из-за этого меняются и твои цели», — приводит слова Бублика Tennis Magazin.

Напомним, с 2024 года на турнирах «Большого шлема» побеждают только Синнер и Алькарас. Исключение — победа немецкого теннисиста Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026.