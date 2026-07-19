Турнир АТР-250, Гштаад: расписание матчей на 19 июля

Сегодня, 19 июля, на грунтовых кортах Гштаада, Швейцария, продолжится турнир категории АТР-250. Состоится финальный матч соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир категории АТР-250, Гштаад. Расписание матчей на 19 июля (время московское):

12:30. Стефанос Циципас (Греция) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия).

Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующим победителем соревнований является казахстанец Александр Бублик, который в текущем розыгрыше турнира проиграл в стартовом матче французу Кентену Алису со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7).