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Турнир WTA-250, Яссы: расписание матчей на 19 июля

Турнир WTA-250, Яссы: расписание матчей на 19 июля
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Сегодня, 19 июля, на грунтовых кортах Ясс, Румыния, продолжится турнир категории WTA-250.В рамках игрового дня состоится финальный матч соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир категории WTA-250, Яссы. Расписание матчей на 19 июля (время – московское):

17:00. Маяр Шериф (Египет) – Паула Бадоса (Испания).

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является румынская теннисистка Ирина Бегу, которая в финале турнира прошлого года обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман со счётом 6:0, 7:5. Стоит отметить, что Бегу не принимает участие в розыгрыше текущего турнира.

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