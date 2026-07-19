Лоис Буассон снялась с турнира WTA-250 в Гамбурге

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2025 француженка Лоис Буассон снялась с турнира категории WTA-250 в Гамбурге из-за травмы колена.

«Разрыва нет, но лучше бы сделать перерыв на 10 дней. Поэтому она не будет играть на грунте и не будет защищать свой титул в Гамбурге, чего она очень ждала», — приводит слова агента теннисистки Дасньера де Вейги L’Équipe.

Сообщается, что сейчас теннисистка тренируется в Женеве и планирует принять участие в турнирах WTA-1000 в Торонто и Цинциннати.

Ранее Буассон получила небольшое растяжение колена в первом круге Уимблдона, в котором она проиграла россиянке Елене Рыбакиной со счётом 6:4, 1:6, 6:3.