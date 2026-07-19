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Лоис Буассон снялась с турнира WTA-250 в Гамбурге

Лоис Буассон снялась с турнира WTA-250 в Гамбурге
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Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2025 француженка Лоис Буассон снялась с турнира категории WTA-250 в Гамбурге из-за травмы колена.

«Разрыва нет, но лучше бы сделать перерыв на 10 дней. Поэтому она не будет играть на грунте и не будет защищать свой титул в Гамбурге, чего она очень ждала», — приводит слова агента теннисистки Дасньера де Вейги L’Équipe.

Сообщается, что сейчас теннисистка тренируется в Женеве и планирует принять участие в турнирах WTA-1000 в Торонто и Цинциннати.

Ранее Буассон получила небольшое растяжение колена в первом круге Уимблдона, в котором она проиграла россиянке Елене Рыбакиной со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:20 МСК
Лоис Буассон
154
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		1 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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Новости. Теннис
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