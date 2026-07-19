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Андрей Рублёв — Лучано Дардери: текстовая онлайн-трансляция финала турнира АТР-250 в Бостаде

Рублёв — Дардери: текстовая онлайн-трансляция финала турнира АТР-250 в Бостаде
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Сегодня, 19 июля, в шведском Бостаде состоится финальный матч турнира категории АТР-250, в котором сыграют 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Италии Лучано Дардери, занимающий 18-ю строчку рейтинга. Начало финала запланировано на 15:00 мск.

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв (Россия) – Лучано Дардери (Италия). Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Единственный матч теннисистов состоялся в 2025 году в 1/4 финала турнира в Гамбурге, где россиянин оказался сильнее со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. Дардери является действующим победителем соревнований. В финале прошлогоднего турнира он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

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