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Фонсека рассказал, как изменилось отношение к нему после победы над Джоковичем на «РГ»

Фонсека рассказал, как изменилось отношение к нему после победы над Джоковичем на «РГ»
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27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека признался, что не ощущает себя звездой после победы во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 над сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– После победы над Джоковичем и выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема» многие стали выше оценивать вашу игру, потенциал и статус. Вы сами ощущаете эти изменения?
– Я всё ещё чувствую себя новичком в туре. По сути, это мой первый сезон, в котором я играю полный календарь. Думаю, теперь люди знают обо мне немного больше, а вместе с этим приходят и ожидания. Я понимаю, что это нормально. Знаю, что люди возлагают на меня надежды, потому что поддерживают меня и верят в меня. Я воспринимаю это только позитивно. Стараюсь сохранять спокойствие, твёрдо стоять на ногах, оставаться скромным и сосредотачиваться на своей работе, чтобы становиться лучше как человек и как игрок, – приводит слова Фонсеки Tennis Majors.

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