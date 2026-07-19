Фонсека рассказал, как изменилось отношение к нему после победы над Джоковичем на «РГ»

27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека признался, что не ощущает себя звездой после победы во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 над сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5.

– После победы над Джоковичем и выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема» многие стали выше оценивать вашу игру, потенциал и статус. Вы сами ощущаете эти изменения?

– Я всё ещё чувствую себя новичком в туре. По сути, это мой первый сезон, в котором я играю полный календарь. Думаю, теперь люди знают обо мне немного больше, а вместе с этим приходят и ожидания. Я понимаю, что это нормально. Знаю, что люди возлагают на меня надежды, потому что поддерживают меня и верят в меня. Я воспринимаю это только позитивно. Стараюсь сохранять спокойствие, твёрдо стоять на ногах, оставаться скромным и сосредотачиваться на своей работе, чтобы становиться лучше как человек и как игрок, – приводит слова Фонсеки Tennis Majors.