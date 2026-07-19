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«Мы оба показали невероятный теннис». Циципас — о победе над Александром Шевченко

«Мы оба показали невероятный теннис». Циципас — о победе над Александром Шевченко
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Чемпион Итогового турнира АТР — 2019, 85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над казахстанцем Александром Шевченко в 1/2 финала турнира АТР-250 в Гштааде, Швейцария. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Гштаад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Александр Шевченко
100
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Это был отличный матч. Думаю, мы оба показали невероятный теннис. Жаль, что в конце концов победитель может быть только один. Считаю, мы оба заслуживали победы, учитывая уровень игры, который сегодня продемонстрировали. Поэтому хочу поздравить Александра с таким невероятным выступлением», — приводит слова Циципаса Tennis Head.

За победу в турнире Циципас поспорит с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Финальный матч запланирован на воскресенье, 19 июля.

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