«Мы оба показали невероятный теннис». Циципас — о победе над Александром Шевченко

Чемпион Итогового турнира АТР — 2019, 85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над казахстанцем Александром Шевченко в 1/2 финала турнира АТР-250 в Гштааде, Швейцария. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«Это был отличный матч. Думаю, мы оба показали невероятный теннис. Жаль, что в конце концов победитель может быть только один. Считаю, мы оба заслуживали победы, учитывая уровень игры, который сегодня продемонстрировали. Поэтому хочу поздравить Александра с таким невероятным выступлением», — приводит слова Циципаса Tennis Head.

За победу в турнире Циципас поспорит с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Финальный матч запланирован на воскресенье, 19 июля.