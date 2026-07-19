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Фонсека рассказал, какие цели ставит перед собой на вторую половину сезона-2026

Фонсека рассказал, какие цели ставит перед собой на вторую половину сезона-2026
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27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, какие цели ставит перед собой на вторую половину сезона-2026.

– Поставили ли вы перед собой новые цели на вторую половину сезона?
– Думаю, главное — продолжать прогрессировать. Этот год во многом стал для меня годом получения опыта: впервые пришлось защищать рейтинговые очки, справляться с волнением и ожиданиями. Моя цель — сохранять хороший игровой ритм и выступать стабильно. Именно этого жду от себя до конца сезона.

– То есть никаких конкретных целей по рейтингу или количеству титулов?
– Личные цели я обычно обсуждаю со своей командой, но мы никогда не думаем в категориях рейтинга. Конечно, технически мне нужно, например, дойти до полуфинала того или иного турнира, чтобы защитить очки. Но нет, я просто иду матч за матчем и концентрируюсь на том, что могу контролировать, – приводит слова Фонсеки Tennis Majors.

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