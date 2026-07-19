Борис Беккер прокомментировал выступление Беллингема на ЧМ-2026
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о выступлении полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на чемпионате мира по футболу — 2026.
«Уже легенда» — сказано в публикации Беккера в социальной сети X.
Напомним, Беллингем установил бомбардирский рекорд национальной команды, забив гол в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Франции (6:4). Мяч стал седьмым для футболиста на текущем турнире.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Национальная команда Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира по футболу. Для Англии эта награда стала второй в истории чемпионатов мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
12:27
-
12:17
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:30
-
11:13
-
10:57
-
10:37
-
10:20
-
10:02
-
09:57
-
09:39
-
09:32
-
09:24
-
09:15
-
00:51
-
00:40
-
00:15
- 18 июля 2026
-
23:37
-
23:35
-
22:40
-
22:21
-
22:17
-
21:54
-
21:40
-
21:12
-
21:06
-
20:51
-
20:28
-
20:12
-
20:06
-
19:59
-
19:43