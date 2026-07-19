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Борис Беккер прокомментировал выступление Беллингема на ЧМ-2026

Борис Беккер прокомментировал выступление Беллингема на ЧМ-2026
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о выступлении полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на чемпионате мира по футболу — 2026.

«Уже легенда» — сказано в публикации Беккера в социальной сети X.

Напомним, Беллингем установил бомбардирский рекорд национальной команды, забив гол в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Франции (6:4). Мяч стал седьмым для футболиста на текущем турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Национальная команда Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира по футболу. Для Англии эта награда стала второй в истории чемпионатов мира.

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