Борис Беккер прокомментировал выступление Беллингема на ЧМ-2026

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о выступлении полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на чемпионате мира по футболу — 2026.

«Уже легенда» — сказано в публикации Беккера в социальной сети X.

Напомним, Беллингем установил бомбардирский рекорд национальной команды, забив гол в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Франции (6:4). Мяч стал седьмым для футболиста на текущем турнире.

Национальная команда Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира по футболу. Для Англии эта награда стала второй в истории чемпионатов мира.