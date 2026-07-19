Видео: Новак Джокович появился на Fanatics Fest под музыкальную тему звезды WWE

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович появился на популярном фестивале Fanatics Fest под титантрон и музыкальную тему самоанской звезды реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Джейкоба Фату.

Джейкоб, являющийся родственником прославленного Дуэйна «Скалы» Джонсона, дебютировал в популярнейшем реслинг-промоушене в 2024 году.

Fanatics Fest — это масштабный четырёхдневный фестиваль для спортивных болельщиков и любителей поп-культуры. Он регулярно проходит в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке, объединяя на одной площадке звёзд мирового спорта, ведущие лиги, коллекционеров, музыкальных исполнителей и геймеров.