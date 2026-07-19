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«У каждого бывают взлёты и падения». Возняцки — о выступлении Соболенко на Уимблдоне

«У каждого бывают взлёты и падения». Возняцки — о выступлении Соболенко на Уимблдоне
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки высказалась о критике в адрес белорусской теннисистки Арины Соболенко после её неудачного выступления на Уимблдоне-2026. Белоруска покинула турнир на стадии четвёртого круга, уступив японке Наоми Осаке — 2:6, 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Не думаю, что проблема заключается в психологии. Полагаю, всё сложно из-за того, что мы слишком многого от неё ждём. Рассчитываем, что она будет легко выходить в финалы каждую неделю и выигрывать всё, но она тоже человек.

Многие игроки каждый день упорно работают, следят за ней и наблюдают за каждым её движением на корте. Это тяжело. Мы все люди, у каждого бывают взлёты и падения. Иногда нужно просто поздравить соперницу, надеюсь, что она наслаждается небольшим отпуском и какое-то время держится подальше от корта. Но не сомневаюсь, что мы снова увидим её в хорошей форме на харде — готовую бороться и полностью настроенную на победы», – приводит слова Возняцки Tennis 365.

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