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«Ближайшая цель — попасть в топ-50 лучших игроков мира». Мерида-Агилар — о победе в Умаге

«Ближайшая цель — попасть в топ-50 лучших игроков мира». Мерида-Агилар — о победе в Умаге
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58-я ракетка мира испанский теннисист Даниэль Мерида-Агилар прокомментировал свой первый титул в турнире категории ATP-250. В финальном матче в Умаге, Хорватия, он одолел представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (87-я ракетка мира) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Умаг. Финал
18 июля 2026, суббота. 20:10 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
82
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 2
         
Дамир Джумхур
108
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур

«Для меня победа здесь — это нечто невероятное. Много раз видел, как Карлос Алькарас играет здесь в финале. Кажется, он дважды проиграл и один раз выиграл. Именно поэтому я решил приехать на этот турнир.

Матч выдался очень тяжёлым, невероятно рад завоевать свой первый титул. Я начал игру на очень высоком уровне — так же, как и на протяжении всей недели. Но затем, во втором сете, когда победа была уже близка, я немного занервничал, а соперник прибавил и стал играть лучше. Рад, что мне удалось переломить ход борьбы в третьем сете, вернуться к своей игре и завоевать титул.

Ближайшая цель — попасть в число 50 лучших игроков мира, а до конца года — стараться выступать на турнирах каждую неделю, чтобы понять, как далеко я смогу продвинуться, каков мой рейтинговый потолок», — приводит слова Мерида-Агилара Mundo Deportivo.

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