Даниэль Мерида-Агилар поблагодарил близких за поддержку после победы в Умаге
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58-я ракетка мира испанский теннисист Даниэль Мерида-Агилар после победы на турнире категории ATP-250 в Умаге поблагодарил близких за поддержку. В финальном матче он одолел представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (87-я ракетка мира) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.
Умаг. Финал
18 июля 2026, суббота. 20:10 МСК
82
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
2 : 1
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108
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
«Победитель турнира в Умаге, мой первый титул ATP. Папа, мама, вы это заслужили. Спасибо моей семье, моей девушке, брату и, конечно, моей команде», — сказано в публикации теннисиста в социальной сети X.
Даниэлю Мерида-Агилару 21 год. Для теннисиста титул в Умаге стал первым на уровне ATP. По итогам турнира испанец дебютировал в топ-60 рейтинга ATP, заняв 58-ю позицию.
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