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Даниэль Мерида-Агилар поблагодарил близких за поддержку после победы в Умаге

Даниэль Мерида-Агилар поблагодарил близких за поддержку после победы в Умаге
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58-я ракетка мира испанский теннисист Даниэль Мерида-Агилар после победы на турнире категории ATP-250 в Умаге поблагодарил близких за поддержку. В финальном матче он одолел представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (87-я ракетка мира) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Умаг. Финал
18 июля 2026, суббота. 20:10 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
82
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 2
         
Дамир Джумхур
108
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур

«Победитель турнира в Умаге, мой первый титул ATP. Папа, мама, вы это заслужили. Спасибо моей семье, моей девушке, брату и, конечно, моей команде», — сказано в публикации теннисиста в социальной сети X.

Даниэлю Мерида-Агилару 21 год. Для теннисиста титул в Умаге стал первым на уровне ATP. По итогам турнира испанец дебютировал в топ-60 рейтинга ATP, заняв 58-ю позицию.

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Комментарии
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