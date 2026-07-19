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Фонсека рассказал, почему хочет быть похожим на Федерера и Куэртена

Фонсека рассказал, почему хочет быть похожим на Федерера и Куэртена
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27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, какое наследие мечтает оставить после завершения профессиональной карьеры, отметив, что хотел бы быть похожим на швейцарца Роджера Федерера и соотечественника Густаво Куэртена.

– Если заглянуть далеко вперёд, каким игроком вы хотели бы остаться в памяти людей после завершения карьеры?
– Хочу, чтобы мной восхищались не только из-за моего тенниса, но и благодаря моей харизме, тому, как общаюсь и отношусь к людям. Именно этому научился у своих кумиров — Густаво Куэртена и Роджера Федерера. Они великие не только благодаря своему теннису. Они стали кумирами ещё и благодаря своей харизме и тому, как относились к окружающим. Я тоже хотел бы, чтобы меня запомнили именно таким, — приводит слова Фонсеки Tennis Majors.

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