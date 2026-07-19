«Матч будет тяжёлым». Бадоса — о выходе в финал турнира в Яссах

Испанская теннисистка Паула Бадоса (115-я ракетка мира) прокомментировала выход в финал турнира в Яссах после победы над представительницей Словении Тамары Зиданшек со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1).

«На самом деле Зиданшек была очень сложной соперницей; она играла на высоком уровне, но мне удалось выстоять и бороться до конца — и я была за это вознаграждена. В решающие моменты я чаще шла на риск и играла агрессивнее — думаю, именно это в итоге и сыграло решающую роль.

Финальный матч будет очень тяжелым: Маяр любит играть на грунте, так что нас ждет настоящая битва. Я постараюсь навязать свою игру — надеюсь, всё получится», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.

В финале Бадоса сыграет с 97-й ракеткой мира египетской теннисисткой Маяр Шериф.