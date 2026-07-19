«Матч будет тяжёлым». Бадоса — о выходе в финал турнира в Яссах
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Испанская теннисистка Паула Бадоса (115-я ракетка мира) прокомментировала выход в финал турнира в Яссах после победы над представительницей Словении Тамары Зиданшек со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1).
Яссы. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 19:05 МСК
115
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7 7
|
|5
|6 1
148
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
«На самом деле Зиданшек была очень сложной соперницей; она играла на высоком уровне, но мне удалось выстоять и бороться до конца — и я была за это вознаграждена. В решающие моменты я чаще шла на риск и играла агрессивнее — думаю, именно это в итоге и сыграло решающую роль.
Финальный матч будет очень тяжелым: Маяр любит играть на грунте, так что нас ждет настоящая битва. Я постараюсь навязать свою игру — надеюсь, всё получится», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.
В финале Бадоса сыграет с 97-й ракеткой мира египетской теннисисткой Маяр Шериф.
Яссы. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
97
Маяр Шериф
М. Шериф
Не начался
|1
|2
|3
|
|
115
Паула Бадоса
П. Бадоса
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