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«Матч будет тяжёлым». Бадоса — о выходе в финал турнира в Яссах

«Матч будет тяжёлым». Бадоса — о выходе в финал турнира в Яссах
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Испанская теннисистка Паула Бадоса (115-я ракетка мира) прокомментировала выход в финал турнира в Яссах после победы над представительницей Словении Тамары Зиданшек со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:1).

Яссы. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 19:05 МСК
Паула Бадоса
115
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 7
6 		5 6 1
         
Тамара Зиданшек
148
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек

«На самом деле Зиданшек была очень сложной соперницей; она играла на высоком уровне, но мне удалось выстоять и бороться до конца — и я была за это вознаграждена. В решающие моменты я чаще шла на риск и играла агрессивнее — думаю, именно это в итоге и сыграло решающую роль.

Финальный матч будет очень тяжелым: Маяр любит играть на грунте, так что нас ждет настоящая битва. Я постараюсь навязать свою игру — надеюсь, всё получится», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.

В финале Бадоса сыграет с 97-й ракеткой мира египетской теннисисткой Маяр Шериф.

Яссы. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Маяр Шериф
97
Египет
Маяр Шериф
М. Шериф
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
115
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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