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Видео: Новак Джокович забросил три трёхочковых подряд на Fanatics Fest

Видео: Новак Джокович забросил три трёхочковых подряд на Fanatics Fest
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович забросил три трёхочковых подряд на Fanatics Fest.

Джокович решил продемонстрировать свои снайперские навыки в баскетболе на одной из площадок фестиваля и трижды успешно реализовал броски из-за дуги.

Ранее серб принял участие в мероприятии с другими спортсменами, где задал вопрос задал нападающему и капитану сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси о давлении в спорте.

Fanatics Fest — это масштабный четырёхдневный фестиваль для спортивных болельщиков и любителей поп-культуры. Он регулярно проходит в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке, объединяя на одной площадке звёзд мирового спорта, ведущие лиги, коллекционеров, музыкальных исполнителей и геймеров.
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