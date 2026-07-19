Циципас выиграл чемпионский титул на турнире АТР-250 в Гштааде
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85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас стал чемпионом грунтового турнира АТР-250 в Гштааде, Швейцария, обыграв в финале бельгийца Рафаэля Коллиньона (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.
Гштаад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 12:40 МСК
85
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 3
|6
|
|7 7
|3
42
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. Циципас выполнил четыре подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Коллиньон сделал в игре два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Для 27-летнего Стефаноса Циципаса титул в Гштааде стал 13-м в карьере и первым в текущем сезоне-2026.
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