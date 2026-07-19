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«Возможно, я совершил ошибку». Джокович пошутил, что помог Синнеру играть лучше

«Возможно, я совершил ошибку». Джокович пошутил, что помог Синнеру играть лучше
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как после победы на Уимблдоне-2023 над итальянцем Янником Синнером давал ему советы по улучшению игры, в шутку отметив, что после этого трижды подряд проиграл ему на турнире.

«Рассказал ему всё, что заметил по ходу игры: его слабые стороны, сильные стороны, над чем ему нужно работать. А затем три раза он обыгрывал меня на Уимблдоне каждый чёртов год! Так что, возможно, я совершил ошибку, не знаю! (смеётся)» – сказал Джокович во время мероприятия Fanatics Fest.

Ранее Джокович уступил Синнеру в полуфинале Уимблдона-2026 со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

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