«Я очень устал». Лучано Дардери — о выходе в финал турнира в Бостаде

18-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери прокомментировал победу над парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо в 1/2 финала турнира АТР-250 в Бостаде, Швеция. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.
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«Даниэль — мой большой друг, это была отличная борьба в нашем первом очном матче. Хочу поздравить его с этим. Второй сет получился действительно очень тяжёлым, но в итоге мне удалось победить. Я очень устал, думаю, сразу отправлюсь восстанавливаться.
Нелегко играть под давлением, и финалы никогда не даются легко. Но на грунте всегда хорошо выступаю, а здешние условия очень мне помогают», — приводит слова Дардери Tennis World Italy.
За чемпионский титул на турнире в Бостаде Дардери поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым.
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