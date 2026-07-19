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«Я очень устал». Лучано Дардери — о выходе в финал турнира в Бостаде

«Я очень устал». Лучано Дардери — о выходе в финал турнира в Бостаде
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18-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери прокомментировал победу над парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо в 1/2 финала турнира АТР-250 в Бостаде, Швеция. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.

Бостад. 1/2 финала
18 июля 2026, суббота. 14:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
71
Парагвай
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 13 3
6 		6 11 6
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

«Даниэль — мой большой друг, это была отличная борьба в нашем первом очном матче. Хочу поздравить его с этим. Второй сет получился действительно очень тяжёлым, но в итоге мне удалось победить. Я очень устал, думаю, сразу отправлюсь восстанавливаться.

Нелегко играть под давлением, и финалы никогда не даются легко. Но на грунте всегда хорошо выступаю, а здешние условия очень мне помогают», — приводит слова Дардери Tennis World Italy.

За чемпионский титул на турнире в Бостаде Дардери поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

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