«Я очень устал». Лучано Дардери — о выходе в финал турнира в Бостаде

18-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери прокомментировал победу над парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо в 1/2 финала турнира АТР-250 в Бостаде, Швеция. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.

«Даниэль — мой большой друг, это была отличная борьба в нашем первом очном матче. Хочу поздравить его с этим. Второй сет получился действительно очень тяжёлым, но в итоге мне удалось победить. Я очень устал, думаю, сразу отправлюсь восстанавливаться.

Нелегко играть под давлением, и финалы никогда не даются легко. Но на грунте всегда хорошо выступаю, а здешние условия очень мне помогают», — приводит слова Дардери Tennis World Italy.

За чемпионский титул на турнире в Бостаде Дардери поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым.