Циципас — третий самый низкорейтинговый игрок, выигравший титул на турнире в Гштааде

85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас стал третьим самым низкорейтинговым теннисистом, который одержал победу на турнире АТР-250 в Гштааде, Швейцария, сообщает Opta Ace. В финале соревнований грек обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

Ранее чемпионами турнира в Гштааде с более низким рейтингом, чем у Циципаса, становились аргентинец Педро Качин, который на момент завоевания титула занимал 90-ю строчку рейтинга, и итальянец Маттия Беллуччи (119-я ракетка мира).

Для 27-летнего Циципаса титул на турнире в Гштааде стал 13-м в профессиональной карьере и первым в сезоне-2026.