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Циципас — третий самый низкорейтинговый игрок, выигравший титул на турнире в Гштааде

Циципас — третий самый низкорейтинговый игрок, выигравший титул на турнире в Гштааде
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85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас стал третьим самым низкорейтинговым теннисистом, который одержал победу на турнире АТР-250 в Гштааде, Швейцария, сообщает Opta Ace. В финале соревнований грек обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

Гштаад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 12:40 МСК
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
4 		7 7 3
         
Рафаэль Коллиньон
42
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

Ранее чемпионами турнира в Гштааде с более низким рейтингом, чем у Циципаса, становились аргентинец Педро Качин, который на момент завоевания титула занимал 90-ю строчку рейтинга, и итальянец Маттия Беллуччи (119-я ракетка мира).

Для 27-летнего Циципаса титул на турнире в Гштааде стал 13-м в профессиональной карьере и первым в сезоне-2026.

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