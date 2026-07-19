Рублёв — Дардери: россиянин выиграл первый сет в финале турнира в Бостаде

Сегодня, 19 июля, проходит финальный матч турнира АТР-250 в Бостаде, Швеция. За победу в турнире сражаются 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и итальянец Лучано Дардери, занимающий 18-ю строчку рейтинга. Рублёв выиграл первый сет со счётом 6:4. На данный отрезок игры теннисисты затратили 42 минуты.
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Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата». Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Единственная встреча теннисистов состоялась в 2025 году в 1/4 финала турнира в Гамбурге, где россиянин оказался сильнее со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. Дардери является действующим победителем соревнований. В финале прошлогоднего турнира он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
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