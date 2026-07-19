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Андрей Рублёв — Лучано Дардери, результат матча 19 июля 2026, счет 2:0, финал АТР-250 Бостад

Андрей Рублёв — чемпион турнира АТР-250 в Бостаде
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал чемпионом турнира АТР-250 в Бостаде (Швеция), обыграв в финале действующего победителя соревнований итальянца Лучано Дардери со счётом 6:4, 6:3.

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Андрей Рублёв выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Лучано Дардери сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из двух заработанных за матч брейк-пойнтов.

Для Рублёва титул в Бостаде стал первым в сезоне-2026 и 18-м в карьере на турнирах АТР.

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