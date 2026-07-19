Андрей Рублёв — чемпион турнира АТР-250 в Бостаде
Поделиться
16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал чемпионом турнира АТР-250 в Бостаде (Швеция), обыграв в финале действующего победителя соревнований итальянца Лучано Дардери со счётом 6:4, 6:3.
Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
18
Лучано Дардери
Л. Дардери
Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Андрей Рублёв выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Лучано Дардери сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из двух заработанных за матч брейк-пойнтов.
Для Рублёва титул в Бостаде стал первым в сезоне-2026 и 18-м в карьере на турнирах АТР.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
16:56
-
16:37
-
16:27
-
15:54
-
15:40
-
15:05
-
14:58
-
14:12
-
13:05
-
12:48
-
12:27
-
12:17
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:30
-
11:13
-
10:57
-
10:37
-
10:20
-
10:02
-
09:57
-
09:39
-
09:32
-
09:24
-
09:15
-
00:51
-
00:40
-
00:15
- 18 июля 2026
-
23:37
-
23:35
-
22:40
-
22:21
-
22:17