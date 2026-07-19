Андрей Рублёв — чемпион турнира АТР-250 в Бостаде

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал чемпионом турнира АТР-250 в Бостаде (Швеция), обыграв в финале действующего победителя соревнований итальянца Лучано Дардери со счётом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Андрей Рублёв выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Лучано Дардери сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из двух заработанных за матч брейк-пойнтов.

Для Рублёва титул в Бостаде стал первым в сезоне-2026 и 18-м в карьере на турнирах АТР.