Беккер — о выступлении Швёнтек на Уимблдоне: для неё такой уровень игры уже недостаточен

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер признался, что считает выступление польки Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026 одним из самых разочаровывающих на турнире. Швёнтек проиграла в третьем круге турнира филиппинке Александре Эале со счётом 6:7 (9:11), 2:6.

«Я думаю о том, кто разочаровал на Уимблдоне. Если говорить о том, кто среди женщин действительно мог пройти дальше, я бы назвал Игy Швёнтек, потому что я видел, как она играет значительно лучше.

Ей нужно понять, где она сейчас находится. Для победительницы Уимблдона и бывшей первой ракетки мира такой уровень уже недостаточен, что-то нужно менять.

Я не знаю её досконально. У неё постоянно новые тренеры, новые игровые подходы, её психолог всё ещё работает с ней… Иногда полезно остановиться, нажать на паузу и действительно всё переосмыслить.

Она молодая женщина, находится лишь в середине своей карьеры — до завершения ещё далеко, но ей нужно что-то кардинально изменить, чтобы вернуться на победный путь.

Это моё мнение, потому что женский теннис не так сильно изменился с тех пор, как она выигрывала большие турниры. Сейчас у неё явно что-то идёт не так», – приводит слова Беккера Tennis 365.