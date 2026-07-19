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«Пережил настоящий марафон». Стефанос Циципас — о победе на турнире в Гштааде

«Пережил настоящий марафон». Стефанос Циципас — о победе на турнире в Гштааде
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85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу на турнире АТР-250 в Гштааде (Швейцария). В финале соревнований грек был сильнее бельгийца Рафаэля Коллиньона (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

Гштаад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 12:40 МСК
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
4 		7 7 3
         
Рафаэль Коллиньон
42
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

«Сейчас у меня просто невероятные ощущения. Я пережил настоящий марафон, это была очень длинная неделя. За последние несколько дней я провёл несколько сумасшедших матчей… Казалось, что ни один из них никогда не закончится, но каким-то образом мне каждый раз удавалось переломить ситуацию и одержать победу.

Сегодня я не мог бы быть счастливее. Это была невероятная работа с моей стороны — снова и снова выходить на корт и делать своё дело. В последние несколько дней мне приходилось играть через боль, поэтому пришлось справиться со многими трудностями. Такой результат — лучшее, о чём я мог мечтать в начале этой недели», – приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.

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