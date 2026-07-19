Фото: Лучано Дардери разорвал футболку после проигранного сета в финале турнира в Бостаде

Итальянец Лучано Дардери, занимающий 18-ю строчку рейтинга, разорвал на себе футболку после того, как проиграл российскому теннисисту Андрею Рублёву (16-й в рейтинге) первый сет в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Лучано Дардери не удалось защитить титул чемпиона Бостада – он проиграл Андрею Рублёву со счётом 4:6, 3:6.

Фото: Трансляция турнира ATP-250 в Бостаде

В прошлом году итальянец выиграл финал турнира у представителя Нидерландов Йеспера де Йонга со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

На счету Лучано Дардери пять титулов категории ATP-250 в одиночном разряде: в Кордове (2024), Умаге (2025), Бостаде (2025), Марракеше (2025) и Сантьяго (2026).