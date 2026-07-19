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Андрей Рублёв выиграл турнир в Бостаде во второй раз в карьере

Андрей Рублёв выиграл турнир в Бостаде во второй раз в карьере
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Для 16-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва победа на турнире АТР-250 в Бостаде, Швеция, в 2026 году стала второй в карьере на соревнованиях в этом городе. В финале Рублёв за 1 час 16 минут одолел итальянца Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счётом 6:4, 6:3.

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Ранее россиянин выигрывал в шведском городе титул в 2023 году. Тогда в заключительном матче он с «баранкой» обыграл норвежца Каспера Рууда – 7:6 (7:3), 6:0.

Для Рублёва титул в Бостаде стал первым в сезоне и 18-м в карьере на турнирах АТР. Предыдущий титул российский теннисист брал в феврале 2025 года на турнире АТР-250 в Дохе, Катар.

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