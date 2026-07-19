Ирина Хромачёва и Анастасия Децюк — чемпионки турнира в Яссах в парном разряде

42-я ракетка мира в парном разряде россиянка Ирина Хромачёва в паре с чешской теннисисткой Анастасией Децюк (59-й номер рейтинга парного разряда) стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), обыграв армянскую теннисистку Алину Чараеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву со счётом 4:6, 6:2, [10:5]. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

Хромачёва и Децюк смогли один раз подать навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. Чараева и Куламбаева не сделали ни одного эйса, допустив при этом одну двойную ошибку и реализовав два брейк-пойнта из пяти.