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Ирина Хромачёва и Анастасия Децюк — чемпионки турнира в Яссах в парном разряде

Ирина Хромачёва и Анастасия Децюк — чемпионки турнира в Яссах в парном разряде
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42-я ракетка мира в парном разряде россиянка Ирина Хромачёва в паре с чешской теннисисткой Анастасией Децюк (59-й номер рейтинга парного разряда) стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), обыграв армянскую теннисистку Алину Чараеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву со счётом 4:6, 6:2, [10:5]. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

Хромачёва и Децюк смогли один раз подать навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. Чараева и Куламбаева не сделали ни одного эйса, допустив при этом одну двойную ошибку и реализовав два брейк-пойнта из пяти.

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