15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв получил трофей за победу на турнире АТР-250 в Бостаде

Андрей Рублёв получил трофей за победу на турнире АТР-250 в Бостаде
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв получил чемпионский трофей за победу на грунтовом турнире категории АТР-250 в Бостаде, Швеция. В финале Рублёв за 1 час 16 минут одолел итальянца Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счётом 6:4, 6:3.

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Фото: Zuma/ТАСС

Для Рублёва титул в Бостаде стал первым в сезоне и 18-м в карьере на турнирах АТР. Предыдущий титул российский теннисист брал в феврале 2025 года на турнире АТР-250 в Дохе, Катар. На «Ролан Гаррос» — 2026 Рублёв уступил в четвёртом круге чеху Якубу Меншику с результатом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6. Минувший Уимблдон в одиночном разряде закончился для Рублёва в первом круге: он уступил соотечественнику Роману Сафиуллину — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14).

Материалы по теме
Рублёв завоевал первый титул в сезоне! Андрей в Бостаде обыграл итальянца из топ-20
Рублёв завоевал первый титул в сезоне! Андрей в Бостаде обыграл итальянца из топ-20
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android