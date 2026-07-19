Андрей Рублёв получил трофей за победу на турнире АТР-250 в Бостаде

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв получил чемпионский трофей за победу на грунтовом турнире категории АТР-250 в Бостаде, Швеция. В финале Рублёв за 1 час 16 минут одолел итальянца Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счётом 6:4, 6:3.

Фото: Zuma/ТАСС

Для Рублёва титул в Бостаде стал первым в сезоне и 18-м в карьере на турнирах АТР. Предыдущий титул российский теннисист брал в феврале 2025 года на турнире АТР-250 в Дохе, Катар. На «Ролан Гаррос» — 2026 Рублёв уступил в четвёртом круге чеху Якубу Меншику с результатом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6. Минувший Уимблдон в одиночном разряде закончился для Рублёва в первом круге: он уступил соотечественнику Роману Сафиуллину — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14).