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Стефанос Циципас опубликовал пост после победы на турнире в Гштааде

Стефанос Циципас опубликовал пост после победы на турнире в Гштааде
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85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал у себя на странице в соцсети пост после победы на турнире АТР-250 в Гштааде, Швейцария. В финальном матче турнира грек за 2 часа 18 минут одолел бельгийца Рафаэля Коллиньона, занимающего в мировом рейтинге 42-е место, со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Гштаад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 12:40 МСК
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
4 		7 7 3
         
Рафаэль Коллиньон
42
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

«Получается, решимость может горы свернуть. Очень-очень счастлив поднять здесь, в Гштааде, мой 13-й титул АТР!» – подписал Циципас видео, на котором запечатлён с победным трофеем.

Для 27-летнего Стефаноса Циципаса титул в Гштааде стал первым в текущем сезоне-2026. Коллиньон в заключительной встрече турнира в Швейцарии дебютировал в финале турниров АТР.

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