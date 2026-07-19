Стефанос Циципас опубликовал пост после победы на турнире в Гштааде
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85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал у себя на странице в соцсети пост после победы на турнире АТР-250 в Гштааде, Швейцария. В финальном матче турнира грек за 2 часа 18 минут одолел бельгийца Рафаэля Коллиньона, занимающего в мировом рейтинге 42-е место, со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.
Гштаад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 12:40 МСК
85
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 3
|6
|
|7 7
|3
42
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
«Получается, решимость может горы свернуть. Очень-очень счастлив поднять здесь, в Гштааде, мой 13-й титул АТР!» – подписал Циципас видео, на котором запечатлён с победным трофеем.
Для 27-летнего Стефаноса Циципаса титул в Гштааде стал первым в текущем сезоне-2026. Коллиньон в заключительной встрече турнира в Швейцарии дебютировал в финале турниров АТР.
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