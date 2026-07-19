Стефанос Циципас опубликовал пост после победы на турнире в Гштааде

85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал у себя на странице в соцсети пост после победы на турнире АТР-250 в Гштааде, Швейцария. В финальном матче турнира грек за 2 часа 18 минут одолел бельгийца Рафаэля Коллиньона, занимающего в мировом рейтинге 42-е место, со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

«Получается, решимость может горы свернуть. Очень-очень счастлив поднять здесь, в Гштааде, мой 13-й титул АТР!» – подписал Циципас видео, на котором запечатлён с победным трофеем.

Для 27-летнего Стефаноса Циципаса титул в Гштааде стал первым в текущем сезоне-2026. Коллиньон в заключительной встрече турнира в Швейцарии дебютировал в финале турниров АТР.