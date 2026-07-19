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«Потрясающе чувствую себя». Рублёв — после победы в финале турнира в Бостаде

«Потрясающе чувствую себя». Рублёв — после победы в финале турнира в Бостаде
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы в финале турнира АТР-250 в Бостаде рассказал, что погодные условия в заключительный день соревнований были непростыми, но тем не менее турнир оставил ему положительные эмоции. В финале россиянин одолел итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

«Потрясающе чувствую себя. Выиграть тут титул во второй раз – потрясающее чувство. Не могу много говорить – только что закончился матч, ощущаю адреналин. Счастлив, что смог хорошо выступить на этой неделе и выиграть титул.

Было трудно, потому что условия сильно отличались. Сегодня было очень холодно, облачно, мяч летел тяжело. Влажный корт, поэтому условия оказались совершенно другими по сравнению со вчерашним днём, когда было ветрено и солнечно. Сегодня – непросто. Больше розыгрышей, другой теннис. В конце концов, шансы были у обоих, особенно в первом сете. Я просто оказался чуть удачливее в важные моменты и смог переломить ход игры», – приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

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