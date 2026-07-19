Андрей Рублёв заявил, что победа на турнире в Бостаде добавит ему уверенности в себе
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что победа на турнире АТР-250 в Бостаде придаст ему уверенности в себе на будущих соревнованиях. В финале россиянин одолел итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).
Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
18
Лучано Дардери
Л. Дардери
«Отличные эмоции от победы. Никакого секрета в моём успехе нет — я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшение. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться, не давал соперникам лёгких очков. Надо продолжать становиться лучше, и лучше, и лучше, и эта победа добавляет уверенности», — цитирует Рублёва ТАСС со ссылкой на пресс-службу АТР.
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