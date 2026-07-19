Начало финала турнира WTA-250 в Яссах задержано из-за дождя
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Старт финального матча турнира WTA-250 в Яссах (Румыния) отложен из-за начавшегося дождя. В заключительной встрече турнира должны сразиться 97-я ракетка мира египетская теннисистка Маяр Шериф и испанка Паула Бадоса, занимающая в мировом рейтинге 115-е место. Изначально матч был запланирован на 17:30 мск, позднее его перенесли на 19:10, но спустя час встреча так и не началась.
Яссы. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 19:10 МСК
97
Маяр Шериф
М. Шериф
|1
|2
|3
|
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115
Паула Бадоса
П. Бадоса
Ранее в воскресенье, 19 июля, состоялись два финальных матча мужских турниров АТР-250 в Гштааде и Бостаде. В Гштааде чемпионом стал грек Стефанос Циципас, одолевший бельгийца Рафаэля Коллиньона (6:3, 6:7 (3:7), 6:3). В Бостаде титул выиграл россиянин Андрей Рублёв, победивший итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).
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