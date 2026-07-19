«Никому не нужные матчи». Кафельников — о розыгрыше бронзовых медалей на ЧМ по футболу

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников считает бессмысленным проведение матчей за третье место на чемпионатах мира по футболу. Английская сборная в борьбе за бронзовые медали на текущем чемпионате мира — 2026 одержала победу над Францией (6:4).

«Эти матчи за третье место просто бессмысленные, никому не нужные. Я не получил удовольствия от этого фестиваля голов, что мы увидели. Многие лидеры не играли с самого начала, ведь все понимали, что смысла в этом матче нет. Продали билеты, зрители пришли на стадион — команды просто отработали эту игру», – приводит слова Кафельникова ТАСС.