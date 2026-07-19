15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Никому не нужные матчи». Кафельников — о розыгрыше бронзовых медалей на ЧМ по футболу

«Никому не нужные матчи». Кафельников — о розыгрыше бронзовых медалей на ЧМ по футболу
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников считает бессмысленным проведение матчей за третье место на чемпионатах мира по футболу. Английская сборная в борьбе за бронзовые медали на текущем чемпионате мира — 2026 одержала победу над Францией (6:4).

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Эти матчи за третье место просто бессмысленные, никому не нужные. Я не получил удовольствия от этого фестиваля голов, что мы увидели. Многие лидеры не играли с самого начала, ведь все понимали, что смысла в этом матче нет. Продали билеты, зрители пришли на стадион — команды просто отработали эту игру», – приводит слова Кафельникова ТАСС.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Это не матч за бронзу ЧМ — это безумие. Англия забила Франции шесть, а Мбаппе обошёл Месси
Это не матч за бронзу ЧМ — это безумие. Англия забила Франции шесть, а Мбаппе обошёл Месси
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android