«Никому не нужные матчи». Кафельников — о розыгрыше бронзовых медалей на ЧМ по футболу
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Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников считает бессмысленным проведение матчей за третье место на чемпионатах мира по футболу. Английская сборная в борьбе за бронзовые медали на текущем чемпионате мира — 2026 одержала победу над Францией (6:4).
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
«Эти матчи за третье место просто бессмысленные, никому не нужные. Я не получил удовольствия от этого фестиваля голов, что мы увидели. Многие лидеры не играли с самого начала, ведь все понимали, что смысла в этом матче нет. Продали билеты, зрители пришли на стадион — команды просто отработали эту игру», – приводит слова Кафельникова ТАСС.
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