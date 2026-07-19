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Кафельников считает, что Аргентине будет сложно взломать оборону Испании в финале ЧМ-2026

Кафельников считает, что Аргентине будет сложно взломать оборону Испании в финале ЧМ-2026
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Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников считает, что сборной Аргентины по футболу в финале чемпионата мира – 2026 будет непросто играть с надёжной обороной Испании. Начало заключительного матча турнира запланировано на 22:00 мск в воскресенье, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вообще, в этом турнире я за Англию болел. Поэтому в финале нет никаких приоритетов. Просто, чтоб хороший футбол был. Мне кажется, стиль игры испанцев специфичный. Чтобы взломать их оборону, надо много усилий. Справится ли Аргентина – не уверен», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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