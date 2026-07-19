Кафельников считает, что Аргентине будет сложно взломать оборону Испании в финале ЧМ-2026

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников считает, что сборной Аргентины по футболу в финале чемпионата мира – 2026 будет непросто играть с надёжной обороной Испании. Начало заключительного матча турнира запланировано на 22:00 мск в воскресенье, 19 июля.

«Вообще, в этом турнире я за Англию болел. Поэтому в финале нет никаких приоритетов. Просто, чтоб хороший футбол был. Мне кажется, стиль игры испанцев специфичный. Чтобы взломать их оборону, надо много усилий. Справится ли Аргентина – не уверен», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.