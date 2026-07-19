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Андрей Рублёв рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу — 2026

Андрей Рублёв рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу — 2026
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу – 2026. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира примут участие сборные Испании и Аргентины. Рублёв в воскресенье стал чемпионом турнира АТР-250 в Бостаде после победы над итальянцем Лучано Дардери (6:4, 6:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня команда из Испании, они по-любому будут за Испанию. Будет странно, если я, когда они будут болеть за Испанию, говорить им что-то, чтобы выиграла Аргентина. Поэтому, наверное, из-за того, что сейчас в испанской компании, будем за Испанию», – сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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