Андрей Рублёв рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу — 2026

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу – 2026. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира примут участие сборные Испании и Аргентины. Рублёв в воскресенье стал чемпионом турнира АТР-250 в Бостаде после победы над итальянцем Лучано Дардери (6:4, 6:3).

«У меня команда из Испании, они по-любому будут за Испанию. Будет странно, если я, когда они будут болеть за Испанию, говорить им что-то, чтобы выиграла Аргентина. Поэтому, наверное, из-за того, что сейчас в испанской компании, будем за Испанию», – сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.