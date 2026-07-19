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Алькарас находится в Нью-Йорке перед финалом чемпионата мира по футболу — 2026

Алькарас находится в Нью-Йорке перед финалом чемпионата мира по футболу — 2026
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прибыл в Нью-Йорк в преддверии финального матча чемпионата мира — 2026 по футболу, в котором сборная его страны сыграет с Аргентиной. Начало встречи запланировано на 22:00 мск в воскресенье, 19 июля. Накануне теннисист посетил спортивный бар «40/40», которым владеет рэпер Jay-Z.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Перерыв
0 : 0
Аргентина

Карлос Алькарас на текущий момент проходит курс восстановления после травмы запястья, полученной в ходе «пятисотника» в Барселоне минувшей весной. Теннисист уже пропустил два турнира «Большого шлема» в сезоне — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Предположительно, он вернётся в тур на «Мастерсе» в Цинциннати.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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