Алькарас находится в Нью-Йорке перед финалом чемпионата мира по футболу — 2026

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прибыл в Нью-Йорк в преддверии финального матча чемпионата мира — 2026 по футболу, в котором сборная его страны сыграет с Аргентиной. Начало встречи запланировано на 22:00 мск в воскресенье, 19 июля. Накануне теннисист посетил спортивный бар «40/40», которым владеет рэпер Jay-Z.

Карлос Алькарас на текущий момент проходит курс восстановления после травмы запястья, полученной в ходе «пятисотника» в Барселоне минувшей весной. Теннисист уже пропустил два турнира «Большого шлема» в сезоне — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Предположительно, он вернётся в тур на «Мастерсе» в Цинциннати.