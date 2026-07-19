Барбора Крейчикова стала чемпионкой турнира категории АТР-250 в Афинах

Победительница двух турниров «Большого шлема», 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей турнира категории WTA-250 в Афинах, в финале одолев соперницу из Греции Марию Саккари, занимающую в мировом рейтинге 37-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
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По ходу матча Крейчикова сделала два эйса, допустила аналогичное количество двойных ошибок и смогла реализовать все три заработанных брейк-пойнта. Саккари подала навылет пять раз, также сделала две двойные ошибки и реализовала оба брейк-пойнта.
Ранее сегодня, 19 июля, состоялись два финальных матча мужских турниров АТР-250 в Гштааде и Бостаде. В Гштааде чемпионом стал грек Стефанос Циципас, одолевший бельгийца Рафаэля Коллиньона (6:3, 6:7 (3:7), 6:3). В Бостаде титул выиграл россиянин Андрей Рублёв, победивший итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).
- 19 июля 2026
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