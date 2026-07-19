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Фото: Карлос Алькарас вынес трофей чемпионата мира по футболу на поле финального матча

Фото: Карлос Алькарас вынес трофей чемпионата мира по футболу на поле финального матча
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вместе с южнокорейской моделью и актрисой Чон Хо Ён вынесли на поле перед началом финала чемпионата мира по футболу – 2026 победный трофей. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира встречаются сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости счёт в матче не открыт – 0:0. Кубок теннисист и модель вынесли в чемодане бренда Louis Vuitton.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Перерыв
0 : 0
Аргентина

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Фото: FIFA via Getty Images

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. Испанская команда первый и единственный раз в истории побеждала на турнире в 2010 году.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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