Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вместе с южнокорейской моделью и актрисой Чон Хо Ён вынесли на поле перед началом финала чемпионата мира по футболу – 2026 победный трофей. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира встречаются сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости счёт в матче не открыт – 0:0. Кубок теннисист и модель вынесли в чемодане бренда Louis Vuitton.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Фото: FIFA via Getty Images

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. Испанская команда первый и единственный раз в истории побеждала на турнире в 2010 году.