Новак Джокович приехал на финал чемпионата мира — 2026 по футболу

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», нынешняя седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прибыл на финальный матч чемпионата мира по футболу — 2026. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира встречаются сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости счёт не открыт – 0:0.

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. Испанская команда первый и единственный раз в истории побеждала на турнире в 2010 году.

Джокович является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он — рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема», а также победитель 101 турнира серии ATP в одиночном разряде.