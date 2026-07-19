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Алехандро Давидович-Фокина поддержал сборную Испании в финале ЧМ-2026 по футболу

Алехандро Давидович-Фокина поддержал сборную Испании в финале ЧМ-2026 по футболу
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20-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина поддержал сборную своей страны по футболу в финале чемпионата мира — 2026. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира команда Испании встречается с Аргентиной. На момент написания новости счёт в матче не открыт – 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Фото: Личный архив Алехандро Давидовича-Фокины

«Вперёд, Испания!» — подписал Давидович-Фокина фото, на котором одет в форму сборной, и сопроводил текст эмодзи двух красных и жёлтого сердец.

Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен. Испанская команда первый и единственный раз в истории побеждала на турнире в 2010 году.

Календарь чемпионата мира - 2026 по футболу
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026 по футболу
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