Финал турнира WTA-250 в Яссах перенесён на 20 июля

Финальный матча турнира WTA-250 в Яссах (Румыния) перенесён на понедельник, 20 июля. В заключительной встрече турнира должны сразиться 97-я ракетка мира египетская теннисистка Маяр Шериф и испанка Паула Бадоса, занимающая в мировом рейтинге 115-е место. Изначально старт встречи был запланирован на 17:30 в воскресенье, 19 июля, но несколько раз откладывался из-за начавшегося дождя.
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Ранее в воскресенье, 19 июля, состоялись два финальных матча мужских турниров АТР-250 в Гштааде и Бостаде. В Гштааде чемпионом стал грек Стефанос Циципас, одолевший бельгийца Рафаэля Коллиньона (6:3, 6:7 (3:7), 6:3). В Бостаде титул выиграл россиянин Андрей Рублёв, победивший итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3). Также чемпионкой турнира WTA-250 в Афинах стала чешка Барбора Крейчикова.
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