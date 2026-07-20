Андрей Рублёв после победы в Бостаде упомянул диджея Авичи, скончавшегося в 2018-м
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в своей речи после победы на турнира АТР-250 в Бостаде упомянул шведского диджея Aвичи (настоящее имя — Тим Берглинг), ушедшего из жизни в 2018 году. В финале Рублёв за 1 час 16 минут одолел итальянца Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счётом 6:4, 6:3.
Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
18
Лучано Дардери
Л. Дардери
«Я очень люблю Швецию, и даже один из моих любимых музыкантов из этой страны, поэтому просто хочу отдать Авичи должное за гениальность. Для меня он гений. Спасибо за всё, ребята», — сказал Рублёв во время церемонии награждения.
Тим Берглинг был найден мёртвым в Омане 20 апреля 2018 года в возрасте 28 лет.
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