Андрей Рублёв после победы в Бостаде упомянул диджея Авичи, скончавшегося в 2018-м

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в своей речи после победы на турнира АТР-250 в Бостаде упомянул шведского диджея Aвичи (настоящее имя — Тим Берглинг), ушедшего из жизни в 2018 году. В финале Рублёв за 1 час 16 минут одолел итальянца Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счётом 6:4, 6:3.

«Я очень люблю Швецию, и даже один из моих любимых музыкантов из этой страны, поэтому просто хочу отдать Авичи должное за гениальность. Для меня он гений. Спасибо за всё, ребята», — сказал Рублёв во время церемонии награждения.

Тим Берглинг был найден мёртвым в Омане 20 апреля 2018 года в возрасте 28 лет.