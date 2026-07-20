Мирра Андреева сохранила пятое место рейтинга WTA, Алина Корнеева поднялась на 15 позиций

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сохранила за собой пятую позицию рейтинга WTA после очередного обновления.

Другая россиянка 19‑летняя Алина Корнеева, дошедшая до полуфинала турнира категории WTA‑250 в Афинах, Греция, поднялась с 90-й строчки на 75-ю. Возглавляет рейтинг по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко.

Обновлённый рейтинг WTA на 20 июля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6301.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 5649.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293.

6 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 5168.

7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 5119.

8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4539.

9 (9). Аманда Анисимова (США) — 4353.

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4351…

18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2458.

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301.

20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2300…

69 (69). Людмила Самсонова (Россия) — 970…

75 (90). Алина Корнеева (Россия) — 840.