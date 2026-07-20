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Мирра Андреева удерживает лидерство в Чемпионской гонке WTA, ещё две россиянки — в топ-20

Мирра Андреева удерживает лидерство в Чемпионской гонке WTA, ещё две россиянки — в топ-20
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки WTA сезона-2026 по итогам прошедшей соревновательной недели. Россиянка Мирра Андреева продолжает удерживать за собой статус лидера.

Теннис. WTA. Чемпионская гонка на 20 июля

  1. (1) Мирра Андреева (Россия) – 4999 балла.
  2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 4945.
  3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4627.
  4. (4) Каролина Мухова (Чехия) – 4270.
  5. (5) Элина Свитолина (Украина) – 4116.
  6. (6) Джессика Пегула (США) – 3950.
  7. (7) Линда Носкова (Чехия) – 3674.
  8. (8) Кори Гауфф (США) – 3484.
  9. (9) Марта Костюк (Украина) – 3275.
  10. (10) Виктория Мбоко (Канада) – 2393…

12 (12). Ига Швёнтек (Польша) – 1954…

15. (15) Диана Шнайдер (Россия) – 1685…

20. (20) Анна Калинская (Россия) – 1490…

29 (32). Мария Саккари (Греция) — 1098…

37 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 872.

Полностью рейтинг чемпионской гонки доступен на «Чемпионате».

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