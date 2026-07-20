Мирра Андреева удерживает лидерство в Чемпионской гонке WTA, ещё две россиянки — в топ-20
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки WTA сезона-2026 по итогам прошедшей соревновательной недели. Россиянка Мирра Андреева продолжает удерживать за собой статус лидера.
Теннис. WTA. Чемпионская гонка на 20 июля
- (1) Мирра Андреева (Россия) – 4999 балла.
- (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 4945.
- (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4627.
- (4) Каролина Мухова (Чехия) – 4270.
- (5) Элина Свитолина (Украина) – 4116.
- (6) Джессика Пегула (США) – 3950.
- (7) Линда Носкова (Чехия) – 3674.
- (8) Кори Гауфф (США) – 3484.
- (9) Марта Костюк (Украина) – 3275.
- (10) Виктория Мбоко (Канада) – 2393…
12 (12). Ига Швёнтек (Польша) – 1954…
15. (15) Диана Шнайдер (Россия) – 1685…
20. (20) Анна Калинская (Россия) – 1490…
29 (32). Мария Саккари (Греция) — 1098…
37 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 872.
Полностью рейтинг чемпионской гонки доступен на «Чемпионате».
Комментарии