15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв отыграл четыре позиции в Чемпионской гонке ATP, Медведев замыкает топ-5

Рублёв отыграл четыре позиции в Чемпионской гонке ATP, Медведев замыкает топ-5
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг Чемпионской гонки ATP по итогам прошедшей соревновательной недели. Его по-прежнему возглавляет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Значительно продвинулся в рейтинге российский теннисист Андрей Рублёв (на четыре позиции) за счёт завоевания титула чемпиона турнира ATP-250 в Бостаде.

Теннис. Чемпионская гонка ATP на 20 июля

  1. (1) Янник Синнер (Италия) – 7950 очков.
  2. (2) Александр Зверев (Германия) – 6540.
  3. (3) Карлос Алькарас (Испания) – 3650.
  4. (4) Флавио Коболли (Италия) – 3020.
  5. (5) Даниил Медведев (Россия) – 2520.
  6. (6) Новак Джокович (Сербия) – 2310.
  7. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2190.
  8. (8) Алекс де Минор (Австралия) – 2070.
  9. (9) Бен Шелтон (США) – 2030.
  10. (10) Артюр Фис (Франция) – 1940…

17 (21). Андрей Рублёв (Россия) – 1670…

21 (20). Александр Бублик (Казахстан) – 1430…

38 (35). Карен Хачанов (Россия) – 870…

73 (72). Роман Сафиуллин (Россия) – 568.

Полностью с рейтингом Чемпионской гонки ATP вы можете ознакомиться на «Чемпионате».

Материалы по теме
Рублёв завоевал первый титул в сезоне! Андрей в Бостаде обыграл итальянца из топ-20
Рублёв завоевал первый титул в сезоне! Андрей в Бостаде обыграл итальянца из топ-20
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android