Рублёв отыграл четыре позиции в Чемпионской гонке ATP, Медведев замыкает топ-5

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг Чемпионской гонки ATP по итогам прошедшей соревновательной недели. Его по-прежнему возглавляет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Значительно продвинулся в рейтинге российский теннисист Андрей Рублёв (на четыре позиции) за счёт завоевания титула чемпиона турнира ATP-250 в Бостаде.
Теннис. Чемпионская гонка ATP на 20 июля
- (1) Янник Синнер (Италия) – 7950 очков.
- (2) Александр Зверев (Германия) – 6540.
- (3) Карлос Алькарас (Испания) – 3650.
- (4) Флавио Коболли (Италия) – 3020.
- (5) Даниил Медведев (Россия) – 2520.
- (6) Новак Джокович (Сербия) – 2310.
- (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2190.
- (8) Алекс де Минор (Австралия) – 2070.
- (9) Бен Шелтон (США) – 2030.
- (10) Артюр Фис (Франция) – 1940…
17 (21). Андрей Рублёв (Россия) – 1670…
21 (20). Александр Бублик (Казахстан) – 1430…
38 (35). Карен Хачанов (Россия) – 870…
73 (72). Роман Сафиуллин (Россия) – 568.
Полностью с рейтингом Чемпионской гонки ATP вы можете ознакомиться на «Чемпионате».