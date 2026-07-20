Рублёв отыграл четыре позиции в Чемпионской гонке ATP, Медведев замыкает топ-5

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг Чемпионской гонки ATP по итогам прошедшей соревновательной недели. Его по-прежнему возглавляет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Значительно продвинулся в рейтинге российский теннисист Андрей Рублёв (на четыре позиции) за счёт завоевания титула чемпиона турнира ATP-250 в Бостаде.

Теннис. Чемпионская гонка ATP на 20 июля

(1) Янник Синнер (Италия) – 7950 очков. (2) Александр Зверев (Германия) – 6540. (3) Карлос Алькарас (Испания) – 3650. (4) Флавио Коболли (Италия) – 3020. (5) Даниил Медведев (Россия) – 2520. (6) Новак Джокович (Сербия) – 2310. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2190. (8) Алекс де Минор (Австралия) – 2070. (9) Бен Шелтон (США) – 2030. (10) Артюр Фис (Франция) – 1940…

17 (21). Андрей Рублёв (Россия) – 1670…

21 (20). Александр Бублик (Казахстан) – 1430…

38 (35). Карен Хачанов (Россия) – 870…

73 (72). Роман Сафиуллин (Россия) – 568.

Полностью с рейтингом Чемпионской гонки ATP вы можете ознакомиться на «Чемпионате».