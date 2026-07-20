Видео: эмоциональная реакция Надаля на победу сборной Испании в финале ЧМ-2026

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился с фанатами первой реакцией на победу сборной Испании по футболу в финале чемпионата мира 2026 года.

В решающем матче испанцы со счётом 1:0 обыграли сборную Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Надаль следил за матчем Испании с Аргентиной в окружении родных и близких. После финального свистка легенда тенниса вскинул руки, громко крикнул «Vamos!» и начал обнимать друзей.