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«Это было эпично!» Феликс Оже-Альяссим — об эмоциях от финала ЧМ Испания — Аргентина

«Это было эпично!» Феликс Оже-Альяссим — об эмоциях от финала ЧМ Испания — Аргентина
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Чемпион девяти турниров ATP, четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от финала чемпионата мира 2026 года по футболу. В решающем матче сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Оже-Альяссим следил за матчем с трибун.

Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима

«Невероятная атмосфера от фанатов сборной Аргентины. Это было эпично! Поздравляю Испанию. Невероятная команда и спортивная нация. Победа Испании заслуженная — культура спортивного мастерства этой страны проявилась в очередной раз», — написал Оже-Альяссим на своей странице в соцсети.

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