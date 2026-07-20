«Это было эпично!» Феликс Оже-Альяссим — об эмоциях от финала ЧМ Испания — Аргентина

Чемпион девяти турниров ATP, четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от финала чемпионата мира 2026 года по футболу. В решающем матче сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Оже-Альяссим следил за матчем с трибун.

Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима

«Невероятная атмосфера от фанатов сборной Аргентины. Это было эпично! Поздравляю Испанию. Невероятная команда и спортивная нация. Победа Испании заслуженная — культура спортивного мастерства этой страны проявилась в очередной раз», — написал Оже-Альяссим на своей странице в соцсети.