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Фото: эмоциональная реакция Карлоса Алькараса на победу Испании над Аргентиной в финале ЧМ

Фото: эмоциональная реакция Карлоса Алькараса на победу Испании над Аргентиной в финале ЧМ
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас эмоционально отреагировал на победу сборной Испании по футболу в финале чемпионата мира 2026 года. Алькарас специально приехал в США на финал ЧМ и наблюдал за матчем с трибун, его реакция попала в трансляцию.

Фото: скриншот из трансляции BBC

Фото: Скриншот из трансляции BBC

В решающем матче испанцы со счётом 1:0 обыграли сборную Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Отметим, Алькарас принял участие в церемонии открытия матча. Он вынес главный трофей на поле перед стартом игры.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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