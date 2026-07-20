Фото: эмоциональная реакция Карлоса Алькараса на победу Испании над Аргентиной в финале ЧМ

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас эмоционально отреагировал на победу сборной Испании по футболу в финале чемпионата мира 2026 года. Алькарас специально приехал в США на финал ЧМ и наблюдал за матчем с трибун, его реакция попала в трансляцию.

Фото: скриншот из трансляции BBC

Фото: Скриншот из трансляции BBC

В решающем матче испанцы со счётом 1:0 обыграли сборную Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Отметим, Алькарас принял участие в церемонии открытия матча. Он вынес главный трофей на поле перед стартом игры.